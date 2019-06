Salemi. Sul piazzale Tony Scott una panchina rossa per “rompere il silenzio”

13/06/2019 07:07:00

Una panchina rossa a Salemi per “rompere il silenzio” e dire “no” alla violenza sulle donne.

E’ questo il significato simbolico dell’iniziativa ideata e realizzata dal Lions Club Salemi - Valle del Belice, presieduta dal giovane professionista vitese Pasquale Perricone.

La cerimonia inaugurale si e’ tenuta nella mattinata di martedì 11 giugno alla presenza delle istituzioni cittadine e dell’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Domenico Venuti, riconfermato un mese fa circa alla carica di primo cittadino.

L’iniziativa, denominata “Panchine Rosse” e portata avanti dal Club locale, s’inquadra in un progetto di più ampio respiro su scala nazionale.

Più in generale, ricordiamo che le “ panchine rosse “ contro la violenza sulle donne nascono nel 2014, come evoluzione dell’iniziativa nazionale “ scarpe rosse”, altra campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Già in tante città italiane, senza distinzioni di latitudine, sono state installate tante panchine rosse; situate per lo più in luoghi dove le persone si incontrano, si fermano a dialogare, si conoscono.

Le panchine rosse come simbolo di non violenza e da considerare, perché no?, alla pari di un “monumento civile”, a testimonia il ricordo delle numerose donne vittime di femminicidio.

Il Censis recentemente ha pubblicato dei dati agghiaccianti. Ad esempio, le aride statistiche ci dicono che lo scorso anno ben 120 sono state le donne uccise e che di queste 92 sono state ammazzate dal partner o da un familiare, all’interno delle mura amiche.

Per non parlare delle 2.977 violenze sessuali denunciate e dei 10.204 casi di maltrattamenti in famiglia, e delle oltre 16 mila denunce per percosse e per stalking.

Un situazione allarmante e purtroppo in espansione.

Ben vengano quindi le iniziative che tendono a sensibilizzare le persone su questo barbaro fenomeno.

A cui in ogni caso dovrebbero seguire iniziative le più svariate attraverso percorsi di formazione negli ambiti più disparati, dalle scuole come nei posti di lavoro.

A Salemi l’iniziativa del Lions Club si e’concretizzato con il restauro di una panchina situata uno dei luoghi più suggestivi del “borgo tra i più belli d’Italia”.

Si tratta della Piazzetta Tony Scott che si affaccia sulla rigogliosa Val di Mazara, da cui si può godere di un dei panorami più gradevoli della provincia.

Alla realizzazione della panchina dipinta di rosso che riporta la frase “la violenza è sintomo di impotenza”, hanno contribuito la ditta Grutta Legno S.r.l. e l’artista Giovanna Perricone, entrambi del comune di Vita (ennesimo esempio dei buoni rapporti esistenti tra le comunità dei due paesi).

Per completezza di informazione, occorre dire che già qualche anno addietro la Fidapa di Salemi aveva collocato una prima panchina rossa sulla Piazzetta Peppino Impastato, ispirandosi sempre alle stesse finalita’.

Il Lions Club Salemi che ha iniziato l’attività’ nel lontano 1992, da quando e’ presieduto dall’Avv. Pasquale Perricone, ha promosso una molteplice serie di eventi che cercheremo in breve di ricordare.

Si va dalla partecipazione all'iniziativa "Puliamo il mondo" tenutasi a Vita e a Salemi assieme a tutte le associazioni del territorio, organizzata da Legambiente, alla presentazione di alcuni libri alla presenza dei rispettivi autori come ad esempio "Conosci tu il paese dove ..." di Diego Maggio e Salvatore Bongiorno autore del libro "Il Generale dei Picciotti".

Ma anche convegni come quello sul tema “Elite culturale ebraica nella Sicilia del rinascimento” con la Prof.ssa Angela Scandariato e la Prof.ssa Licia Cardillo Di Prima, in collaborazione con l'Università della terza età "SALEM 3", o su "1860, Salemi capitale delle origini enogastronomiche italiane" con Attilio Vinci .

Il bando del concorso “UN POSTER PER LA PACE”, il 2° Festival Organistico - Salemi 2019, l’iniziativa ecologista "M'illumino di meno", come anche una raccolta di occhiali usati, una Giornata della memoria nel quartiere della Giudecca a Salemi.

Tanta mole di iniziative ha avuto il suo giusto riconoscimento.

A pochi giorni dalla scadenza annuale ( caso raro per un Club) Pasquale Perricone stato riconfermato per il secondo anno consecutivo presidente del Lions Valle del Belice.

Franco Ciro Lo Re