Circolo Velico Marsala: primo week-end di luglio in trasferta in due specialità

06/07/2019 10:20:00

Maggio Manfredi, Musillami Alessia, Tumbarello Giorgia e Tumbarello Sofia, ospitati dal Club Nautico Augusta, per la II Selezione Zonale Agonistica e PNel dettaglio i piccoli atleti della classe Optimist reagonistica Optimist, sabato 29 e domenica 30 giugno 2019, non hanno potuto regatare ed esprimere le loro strategie agonistiche volte alla conquista di un posto alla selezione del campionato Italiano di Reggio Calabria. Lo splendido week-end caratterizzato, da una totale assenza di vento, infatti non ha permesso l’espletamento di nessuna delle prove previste, confermando comunque la classifica di Marsala, nella quale il nostro fiore all’occhiello, l’atleta Manfredi Maggio si selezionava al predetto “Campionato Italiano di Reggio Calabria”.

Per la Vela Latina invece l’ equipaggio capitano dal timoniere Pasquale Vitaggio con G. Cudia, , F. Bonanno, G. Dara e R. Liuzza, ospitati dalla Marineria Caponese di Catona, dopo il grande successo della prima giornata, arrivati primi in classifica, per la rottura dell’albero appena prima della partenza, non hanno potuto nemmeno iniziare la prima prova della seconda giornata di gare, compromettendo così l’esito dell’intera regata, il cui Trofeo per questa volta è andato ai campani di Lady Dany.