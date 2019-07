Tragedia a Castelvetrano: un uomo è morto in spiaggia a Triscina

08/07/2019 07:45:00

Un uomo è morto in spiaggia a Triscina, Castelvetrano. E' accaduto ieri. Forse a causa del gran caldo l'uomo che era seduto sulla battigia, si è accasciato improvvisamente al suolo.

Aveva 92 anni. Il tutto è avvenuto all'altezza della strada 149. I soccorsi sono stati immediati, ma non c'è stato nulla da fare. Aggiunge il portale Prima Pagina Castelvetrano che "il 92enne era castelvetranese d’origine ma si era poi trasferito in Piemonte dove risiedeva ma non aveva mai dimenticato la sua adorata Triscina dove veniva tutti gli anni in vacanza".