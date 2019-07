Ci sono i Carabinieri delle squadre speciali: arresti e denunce per droga a Castelvetrano

13/07/2019 18:54:00

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno eseguito diversi servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto dell’ attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, il 9 luglio scorso, nel corso della mattinata, in Castelvetrano, personale delle Stazioni di Castelvetrano e Marinella – con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, distaccati da circa due settimane per supportare il Comando Provinciale di Trapani nel controllo dei territori più difficili da raggiungere – deferivano in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti F.G., giovane castelvetranese che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di g.11,5 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, già suddivisa in dosi.

Nel medesimo contesto veniva segnalato alla Prefettura di Trapani quale assuntore di stupefacenti F.F., altro ragazzo di origini castelvetranesi, poiché trovato in possesso di una dose di “marijuana”.

Venerdì 12 luglio, i militari della Stazione CC di Salaparuta traevano in arresto BIVONA Antonino, 41enne salemitano già noto alle forze dell’ordine. Veniva trovato a Salaparuta nell’atto di cedere una dose di “hashish” ad un ragazzo del posto (segnalato alla Prefettura di Trapani per le sanzioni amministrative del caso). BIVONA, datosi a precipitosa fuga per le vie del paese, veniva bloccato dai militari operanti e – sottoposto a perquisizione personale e veicolare – trovato in possesso di 32 involucri contenenti g.21 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, nonché €2.330,00 verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Nell’ambito dello stesso servizio, i militari della Stazione CC di Marinella – con il supporto dei colleghi dello Squadrone Cacciatori – hanno deferito in stato di libertà C.V., 49enne castelvetranese. Sottoposto a perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 1 pianta di “canapa indica”.

Tutto quanto illecitamente detenuto veniva immediatamente sottoposto a sequestro.

Assolutamente prezioso, in questo genere di attività di polizia giudiziaria, è il supporto del personale in forza allo Squadrone Eliportato Cacciatori: un Reparto che in Sicilia è stato istituito nel maggio 2017 sulla scorta dell’esperienza e le best practices consolidate dagli omologhi Squadroni di Sardegna e Calabria e i cui appartenenti sono ampiamente addestrati allo svolgimento di servizi di osservazione, al controllo di anfratti, al censimento e controllo di casolari ed ovili isolati che possono celare covi e/o rifugi (es. bunker), alla ricerca di armi e piantagioni di canapa indiana abilmente occultate.