Vita, Aldo Marchingiglio si è dimesso da assessore

13/07/2019 22:15:00

Aldo Marchingiglio si è dimesso da assessore al Comune di Vita.

“Nel rassegnare le dimissioni – scrive al sindaco Giuseppe Riserbato l'assessore dimissionario - , volevo manifestarTi la mia stima per la fiducia che mi hai accordato. Ho fatto, sia pure nel breve periodo di permanenza a Vita, una esperienza unica e, sicuramente, irripetibile. Ho provato a non considerare, quando ho proposto il mio contributo, la mia età ed anche la distanza ma non sempre le energie mi accompagnano. Desidero porgere il mio saluto, tuo tramite, ai colleghi di Giunta, al presidente del consiglio, all’intero consiglio, ai funzionari e i dipendenti tutti”.

Marchingiglio aveva le deleghe all’Urbanistica, ai Rifiuti, all’Ato idrico, al Cimitero.