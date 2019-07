17/07/2019 20:05:00

Continuano i controlli serrati delle forze dell’ordine per individuare i “furbetti” che percepiscono il reddito di cittadinanza e lavorano in nero.

A Carlentini, in Sicilia, è stato denunciato un operaio che lavorava in nero in un cantiere edile e allo stesso tempo percepiva il sussidio caro al Movimento 5 Stelle. Nei giorni scorsi scoperti altri sei che, nonostante usufruissero del reddito di cittadinanza, lavoravano in nero alle Isole Eolie e a Palermo.