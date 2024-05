Il segreto dell'abito di Guenda Goria: la magia nascosta dietro il suo matrimonio da favola

17/05/2024 14:23:00

Nel meraviglioso scenario della cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno pronunciato il loro emozionato "Sì" in una cerimonia vip da sogno il 16 maggio scorso. Ma c’è un dettaglio che ha catturato l'attenzione di tutti: gli abiti da sposa di Guenda, dei veri e propri capolavori che hanno incantato ogni presente, sottolineando la sua bellezza e la sua maternità.

Gli abiti, frutto dell'inestimabile talento della rinomata stilista Elisabetta Polignano, hanno racchiuso in sé l'essenza stessa di Guenda. Una sinuosa cascata di tessuti pregiati ha abbracciato delicatamente la sua figura, evidenziando con eleganza la sua bellezza al settimo mese di gravidanza. Nell’abito indossato durante la cerimonia le maniche a sbuffo, omaggio all'eterno stile di Lady Diana, le hanno conferito un tocco di romanticismo ed eleganza senza tempo, trasformandola in una vera principessa da fiaba in uno dei giorni più indimenticabili della vita, in cui l’amore che si fa promessa davanti a tutti.

A far da supporto a ogni piega perfetta e ogni dettaglio impeccabile degli abiti di Elisabetta Polignano c'è stato un team di professionisti straordinari che ha lavorato con passione ed emozione per rendere ogni istante di questo matrimonio unico e indimenticabile. Si tratta dell'Atelier Bonini di Marsala, che con la sua maestria sartoriale e la sua cura raffinata per i più piccoli dettagli, ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire che l'abito di Guenda rispecchiasse appieno la sua personalità e la sua bellezza uniche. Ogni modifica è stata realizzata con attenzione e precisione, incarnando l'essenza stessa della sartorialità italiana.

Inoltre, il Wedding Team dell'Atelier Bonini di Marsala ha giocato un ruolo cruciale nell'assicurare che ogni istante del matrimonio fosse perfetto. Lo staff di Bonini hanno assistito e supportato Guenda in ogni necessità, garantendo che fosse impeccabile dall'inizio alla fine. Per tutta la durata del ricevimento, il team di esperte consulenti Bonini ha garantito che ogni dettaglio fosse curato alla perfezione, rendendo questo evento ancora più memorabile.

Questo matrimonio da sogno, che ha visto la partecipazione di molte celebrità come Alex Belli, Soleil Sorge, Delia Duran, Sarah Altobello, Federico Fashion Style e Giucas Casella, è stato un inno all'amore, alla bellezza e alla gioia. Un viaggio al cuore della felicità.

Ogni sposa porta con sé una luce unica, una personalità che deve risplendere in ogni dettaglio del suo abito nuziale. Elisabetta Polignano ha saputo interpretare con genio la personalità di Guenda, regalandole un abito che fosse il riflesso della sua luce e della sua bellezza. Bonini, con la sua attenzione sartoriale e la bravura delle proprie consulenti, ha reso ancora più bello questo sogno. Mentre l'attesa per l'arrivo del piccolo Noah cresce, Guenda e Mirko possono ora ricordare con gioia questo giorno perfetto, anche grazie alla cura e all’attenzione che sicuramente si augurano per sé tutte le future spose.

(Contenuto sponsorizzato scritto in collaborazione col committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)