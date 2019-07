Sicilia, ItaliaRimborso premiata come "Azienda innovativa nel settore turistico"

20/07/2019 02:00:00

ItaliaRimborso ha ricevuto una targa come azienda innovativa da parte di Unioncamere Sicilia. Il riconoscimento è stato consegnato presso la sala convegni di via Emerico Amari, a Palermo. Unioncamere Sicilia (Unione delle Camere di Commercio della Sicilia), infatti, ha rilevato in ItaliaRimborso un’attività all’avanguardia nel settore turistico e culturale.

«È un riconoscimento che ci onora e che premia il lavoro di un’azienda nuova come la nostra – commenta l’amministratore, Felice D’Angelo -. Essere stati scelti tra le imprese modello ed innovative del settore è per noi ragione di grande vanto, soprattutto per le motivazioni che hanno portato Unioncamere a conferirci questo premio».

«La nostra è una storia imprenditoriale che rappresenta l’entusiasmo e le potenzialità dei giovani italiani che, con coraggio, ingegno e passione, riescono a fare business, pur se tra mille problemi – continua D’Angelo -. Non è un caso il fatto che ItaliaRimborso punti sui giovani lavoratori ed è proprio grazie al loro impegno se oggi abbiamo avuto assegnato questo prestigioso riconoscimento. Un’attività estremamente complessa che è possibile portare avanti grazie alla preparazione dei collaboratori e alla direzione legale in campo di diritto aeronautico curata dall’avv. Salvatore D’Angelo. Ringraziando Unioncamere, assicuro che continueremo a lavorare seriamente e senza montarci la testa con un unico faro: i diritti dei passeggeri».