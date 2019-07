Favignana, Pagoto: “Crisi del turismo, non solo colpa di Birgi”

20/07/2019 06:00:00

La stagione estiva è iniziata da un mese, le isole Egadi vivono di un turismo internazionale e nazionale che quest’anno ha subito una leggera flessione rispetto ai numeri dell’anno scorso anche, ma non solo, a causa del depotenziamento dello scalo di Trapani-Birgi.



Il sindaco, Giuseppe Pagoto, lo dice con chiarezza: “mancano i servizi, manca la sinergia tra i vari territori, non è tutta conducibile allo scalo Vincenzo Florio”.



Un ricco cartellone di eventi estivi che interessa non solamente l’isola di Favignana ma anche Marettimo, più piccola ma con delle bellezze assai rare. Quattro giorni di incontri dedicati al cinema con il “Marettimo Italian Film Fest”, che ha visto, tra gli altri, la presenza di Nancy Brilli, uno showcooking curato da Alitalia.



“Le strutture alberghiere sono tutte piene, un turismo - ci dice - qualche operatore del settore, di fascia alta”.

“Non è facile amministrare - continua il sindaco Pagoto - sia per i trasferimenti nazionali e regionali oramai esigui, sia per il poco dialogo con il governo centrale”.



E’ stato presentato il ricorso per le quote tonno, ridotte drasticamente a discapito della tonnara di Favignana per potenziare quella della Sardegna.

Su questo punto per il sindaco Pagoto “i tonnaroti rappresentano una tradizione e un indotto su cui le Egadi puntano anche per il turismo”.