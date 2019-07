Giovedì a Favignana la sinistra egadina incontra Claudio Fava

23/07/2019 20:09:00

Giovedì 25 luglio a Favignana, alle ore 18 nella sala esterna del ristorante Rais di piazza Europa, si svolgerà la riunione promossa dalla sinistra egadina per discutere la situazione della comunità isolana colpita dalla presenza di attività criminali legate alla mafia, scoperta dalla operazione “SCRIGNO” della procura di Trapani.

Una indagine che ha individuato una organizzazione criminale operante nell'isola, dedita ad attività illegali e ad atti di intimidazione contro imprenditori, legata alla mafia trapanese collegata a personalità politiche di spicco quale il parlamentare regionale Paolo Ruggirello.

Una realtà che impone una rigorosa riflessione da parte della politica locale per le implicazioni presenti nella attuale rappresentanza comunale e che si vuole mettere alla attenzione della commissione regionale antimafia. Nel corso dell'incontro con il deputato Fava si prenderà in esame

la situazione politica regionale che presenta numerose criticità e che penalizza sempre di più anche il nostro territorio per la mancanza di provvedimenti da parte del governo Musumeci per il lavoro e l'economia.

In questo momento di incertezze e di pericoli che vede l’onda leghista contraria agli interessi del Mezzogiorno trovare sponda nello stesso governo regionale, si avverte la necessità di rafforzare il rapporto tra rappresentanza parlamentare e territorio per rilanciare l' iniziativa politica di sinistra e costruire una nuova prospettiva alternativa.