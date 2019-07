Tre incendi: due a San Vito Lo Capo, uno a Custonaci

28/07/2019 16:55:00

Tre incendi, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, hanno segnato il fine settimana nel Trapanese dove il patrimonio boschivo continua a bruciare. Due a San Vito Lo Capo, il terzo a Custonaci.

I roghi sono stati domati dai vigili del fuoco che hanno lavorato sodo per arrestare l'avanzata delle fiamme alimentate dal forte vento di scirocco. A Custonaci, l'allarme è scattato nella notte.

Il fuoco si è sviluppato nei pressi dell'ex segheria Mazzara, in contrada Santa Lucia. Il tempestivo intervento dei pompieri ha scongiurato che le fiamme si propagassero ulteriormente.

In fumo diversi ettari di sterpaglie. Momenti di paura, ieri, anche a San Vito Lo Capo per due incendi. Il primo si è sviluppato nella tarda mattinata in contrada Valanga a circa un chilometro dal paese. Il fuoco ha distrutto diversi alberi di ulivo, sterpaglie e un'auto parcheggiata in un recinto. Nel pomeriggio un altro rogo, sempre nella stessa zona e sempre lungo la strada provinciale. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco.