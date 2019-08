Castelvetrano, spaccio e guida in stato di ebbrezza. Un arresto e sei denunce

30/07/2019 11:20:00

I carabinieri di Castelvetrano hanno arrestato un giovane colto in flagranza di reato mentre cedeva la droga ad un coetaneo che è stato segnalato alla prefettura come assuntore.

Nel corso dei controlli del fine settimana scorso, sono state sei le denunce e i deferimenti per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o per violazione degli arresti domiciliari. Questo il comunicato completo dei militari dell'Arma:

Nei giorni scorsi i militari della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano hanno effettuato numerosi servizi, finalizzati al controllo del territorio in genere e alla repressione di specifiche condotte delinquenziali, e – anche grazie al supporto di personale in forza allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia – sono stati conseguiti vari risultati.

Il fine settimana appena trascorso, a Triscina, i militari del dipendente N.O.R.M.- Sezione Operativa – nel corso di servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti – hanno tratto in arresto JATTA Ndeneh, giovane 26enne nato in Gambia, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. Il predetto veniva colto in flagranza di reato mentre cedeva a un castelvetranese di 24 anni una dose di sostanza stupefacente di tipo “hashish”; quest’ultimo veniva segnalato alla Prefettura di Trapani quale assuntore. Nel medesimo contesto allo JATTA veniva anche trovata una sigaretta artigianale contenente “hashish”. L’arresto veniva convalidato dall’A.G. lilibetana.

Domenica 28 luglio, dopo un weekend di intensi controlli, i militari del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile deferivano in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria:

• G.V., 38enne mazarese, noto alle forze dell’ordine, perché – coinvolto in un sinistro stradale mentre si trovava alla guida della sua autovettura– a seguito di esami di laboratorio risultava positivo alla sostanza stupefacente del tipo “cocaina”;

• M.I.S., 39enne di Castelvetrano, incensurato, perché veniva trovato in via Cavallaro, privo di sensi e adagiato sul volante del proprio mezzo – fermo in mezzo alla carreggiata con il motore acceso – e, prontamente soccorso e fatto trasportare dal servizio 118 presso il locale nosocomio, risultava avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito;

• L.M., 23enne di origini saccensi, noto alle forze dell’ordine, perché controllato alla guida della propria autovettura, e sottoposto ad accertamento alcotest, risultava avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito;

• C.M.A., 21enne castelvetranese, nota agli uffici giudiziari, poiché, sebbene sottoposta agli arresti domiciliari, veniva trovata in compagnia di pregiudicati non coabitanti con la stessa;

• C.N.,castelvetranese 50enne, anch’egli noto agli operanti, in quanto – benché sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con patente di guida revocata – veniva sorpreso alla guida dell’autovettura, che veniva sottoposta a sequestro.

I suddetti reati/violazioni venivano accertati nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, svolto d’iniziativa e finalizzato a rafforzare la presenza dell’Arma nel contrasto dell’illegalità diffusa. Nel corso di tale attività – eseguita con il supporto dei“Cacciatori” di Sicilia – i militari delle dipendenti stazioni di:

• Marinella, deferivano in stato di libertà C.G., 17enne castelvetranese, incensurato, perché controllato a piedi aTriscina, Piazza Quartana, si rifiutava di declinare le proprie generalità e di fornire un documento di riconoscimento;

• Gibellina, segnalavano alla Prefettura R.P., 21enne di Gibellina, incensurato, perché – sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare – veniva trovato in possesso di g.3,3 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”;

• Santa Ninfa, segnalavano alla Prefettura B.M., 37enne di Santa Ninfa, noto agli operanti, perché – sottoposto a perquisizione personale e domiciliare – veniva trovato in possesso di g.2,3 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.