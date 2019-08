Incendi: paura e fiamme a Salemi. In azione Aeronautica e Canadair

09/08/2019 07:04:00

E' dovuta intervenire l'Aeronautica Militare per contrastare un grosso incendio che ieri, 8 Agosto, ha coinvolto Salemi.

Nel pomeriggio un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Trapani Birgi, in servizio di allarme antincendio, è stato impegnato in una intensa missione per spegnere le fiamme divampate nelle zona di Salemi.

L’equipaggio è decollato alle 18:15 dalla propria base su ordine del Comando Operazioni Aeree (C.O.A.) di Poggio Renatico (Fe), in coordinamento con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU). Nell’area interessata dall’incendio hanno operato anche 2 velivoli Canadair.

L’intervento di spegnimento ha riguardato la zona collinare e le campagne ad ovest di Salemi, con fiamme che hanno lambito la prima periferia della città arrivando quasi ad interessare alcune abitazioni, casolari e capannoni.

Nel corso dell’attività, per circa due ore di volo, sono stati effettuati 30 scarichi e rilasciati circa 21.000 litri di acqua, che l’HH-139A ha prelevato da vasche presenti nelle campagne limitrofe.