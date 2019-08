Campobello, da questa notte si cerca un giovane disperso nel mare di Torretta Granitola

15/08/2019 11:33:00

Da questa notte si cerca un giovane nel mare di fronte Torretta Granitola a Campobello di Mazara.

Il giovane, di origine tunisine, si trovava in spiaggia, quando si sono perse le sue tracce dopo che era stato visto entrare in acqua. Sul posto intorno alle 4 del mattino si è portato un elicottero dell'82 Centro Csar, mentre in mare le ricerce sono coordinate dalla Guardia Costiera con due motovedette.

Le ricerche del giovane disperso in mare sono andate avanti tutta la notte con l’ausilio degli N.V.G. (Night Vision Google – Visori Notturni).

L’HH-139A ha fatto rientro alle 07:00 avvicendandosi con un elicottero della Guardia di Finanza. Attualmente l’attività di ricerca è in corso e una seconda missione di ricerca con equipaggi dell’82° è decollata pochi minuti fa dall’aeroporto militare di Trapani.