Mazara, sulla situazione del fiume Mazaro Giulia Ferro difende il Governo Musumeci

24/08/2019 20:00:00

“Probabilmente è il calore estivo che porta non pochi, soprattutto in politica, a sferrare maldestri colpi bassi – dice Giulia Ferro, coordinatrice provinciale Diventerà Bellissima - Ma, come molto opportunamente suggerisce il presidente della Regione Nello Musumeci, bisogna fare opposizione o critica “con onestà intellettuale”.

“Uno degli ultimi attacchi senza corretta motivazione è stato quello sulla necessaria, non più rinviabile, pulitura del fiume Mazaro, storica e preziosa arteria fluviale, soprattutto per la marineria mazarese. E’ sotto gli occhi di tutti lo stato di degrado avanzato in cui è stato lasciato da decenni il fiume che nel VII secolo avanti Cristo fu il confine tra i selinuntini (Mazara era al tempo emporio di Selinunte) e i moziesi, e che negli scavi del 1939 regalò tanti preziosi reperti dell’epoca, oggi pressoché abbandonati in una sala del centro polivalente – continua l’avvocatessa Ferro – L’ex sindaco Cristaldi è stato l’autore dell’ultimo colpo basso citato. Ed ha avuto l’adeguata, puntuale, equilibrata risposta del Presidente della Regione Musumeci … come da suo stile.

Da mazarese e da coordinatrice provinciale di Diventerà Bellissima sento il dovere di dare un contributo utile a far ulteriore chiarezza sul delicato problema. E’ bene, innanzitutto ricordare che a seguito dell’ alluvione del novembre del 2018, il Governo Musumeci in soli 8 mesi ha stanziato mezzo milione di euro e con questa copertura finanziaria ha dato possibilità di avviare i lavori di pulitura del fiume Mazaro, affidando l’impegno al Genio Civile di Trapani. I lavori prevedono la pulizia dell’alveo e il miglioramento idraulico di due tratti: uno è quello in prossimità della via delle Latomie e l’altro quello nei pressi del depuratore comunale. Tutto ciò è stato programmato e avviato in tempi celeri, dando parola ai fatti, in ideale contrasto con le strategie delle promesse, mai mantenute, esternate in passato da altre amministrazioni. Nel contempo, considerato che i dati precedenti della composizione dei fanghi erano scaduti, il Governo Musumeci ha dato mandato all’impresa di effettuare nuove analisi di caratterizzazione dei fanghi con preciso crono programma. Così, in seguito ai risultati che si avranno, finalmente si potranno iniziare i lavori di dragaggio del fiume senza attendere … altri 8 anni (come ai tempi in cui ci sono stati solo annunciazioni e mai soluzioni concrete).

Noi di Diventerà Bellissima e con noi il Presidente Musumeci ha a cuore la risoluzione di un problema che mortifica la dignità ecologica di Mazara e più direttamente la marineria mazarese.

Per me mazarese, e coordinatrice provinciale del movimento del Presidente Musumeci è motivo di grande orgoglio vedere le concrete azioni di risoluzione che coincidono con il Governo Musumeci e la mia elezione a responsabile provinciale di DB.

Il Presidente della Regione è il Presidente di tutti i siciliani. Si è accennato al suo forte senso di responsabilità che ha spinto Nello Musumeci a rispondere all’attacco di basso profilo di Cristaldi.. Ci sembra MOLTO importante per fare chiarezza e condividere la sua richiesta di Onestà intellettuale riportare i passi essenziali che fanno chiarezza. Il Presidente ha così risposto in merito alle affermazioni dell’ex sindaco di Mazara del Vallo sullo stato dei lavori sul fiume Mazaro.

”Per una questione di stile, ho sempre voluto evitare, nel passato, di polemizzare con l’onorevole Nicola Cristaldi, malgrado i suoi frequenti e pesanti attacchi a questo governo della Regione. E come nel passato, eviterò anche questa volta, ringraziandolo anzi per avermi giudicato ‘”persona seria. Ho dichiarato, com’è noto che sul Fiume Mazaro si è finalmente chiusa la stagione delle promesse e si è aperta quella dei fatti. L’ho fatto senza trionfalismi, ma con legittimo orgoglio, visto che se ne parla ormai da otto anni. Il progetto esecutivo dei lavori di dragaggio della foce del Fiume Màzaro, approvato anche dall’amministrazione di Mazara del Vallo quando sindaco era Cristaldi, prevede anzitutto la ricaratterizzazione del sedimento prima di essere conferito nella apposita vasca di colmata. Il cantiere è stato da noi avviato e l’impresa ha 45 giorni di tempo – sottolinea Musumeci – per la trasmissione delle risultanze della caratterizzazione che è prevista a fine mese. Entro settembre inizieranno le vere e proprie operazioni di dragaggio che da crono-programma dovranno concludersi entro 180 giorni per un costo di oltre due milioni di euro“.



“Inoltre, proprio a seguito dell’alluvione del novembre 2018, il mio governo ha stanziato un altro mezzo milione di euro per i lavori di pulizia del fiume Mazaro, interventi che sono interamente gestiti dal Genio civile di Trapani. La domanda che oggi, semmai, dovrebbe porsi l’ex sindaco Cristaldi è: perché sulla foce di quel fiume si è creata una contaminazione di natura prettamente biologica? E’ difficile capire che tale inquinamento può avere origine solo dal fatto che su quel corso d’acqua confluiscono e sversano abusivamente scarichi civili e industriali? E chi aveva il dovere di controllare e impedire tale illecita attività? Basta polemiche, dunque, e si prenda finalmente atto che oggi alla Regione c’è un governo che fra mille difficoltà si sforza di dare alla Sicilia risposte a tanti problemi rimasti per anni insoluti. Riconoscerlo non è un reato, ma solo onestà intellettuale“.

Coordinatrice provinciale di Diventerà Bellissima

Giulia Ferro