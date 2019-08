Fa tappa anche a Partanna il tour del ministro della Famiglia Alessandra Locatelli

27/08/2019 08:00:00

Il Ministro della Famiglia e Disabiità Alessandra Locatelli, in visita in Sicilia in queste ore, Domani pomeriggio visiterà la struttura "Casa dei Fanciulli Renda Ferrari" di Partanna.

Ad accompagnare il Ministro saranno il Coordinatore Provinciale Trapani della Lega Bartolo Giglio e l'Avv. Mimma Amari Consigliere della Lega del Comune di Partanna.

"Siamo onorati ed orgogliosi di ospitare domani il Ministro Locatelli a Partanna - dicono Bartolo Giglio (Lega) e Mimma Amri (Lega) - vogliamo fare conoscere le nostre realtà e siamo sicuri che domani sarà un incontro importante per confrontarsi anche con gli operatori del settore ed un momento di ascolto per il Ministro per raccogliere istanze".