Sigel Marsala: con il raduno prende avvio la preparazione. Sofia Buiatti chiude gli arrivi

27/08/2019 19:40:00

Il raduno della Prima Squadra e la rituale <<colazione di benvenuto>> di ieri presso il Juparanà è stato propedeutico per l’inizio della preparazione atletica in vista della nuova stagione di Serie A. Per coach Paolo Collavini e atlete, accolti calorosamente dalla dirigenza della Sigel Marsala Volley, il momento del raduno segna, inesorabilmente, il via dell’esperienza isolana.

Un avvio per le nuove e non del gruppo a forti tinte azzurre. Quelle di Marsala. Tutto questo in attesa dell’americana Kendra Dahlke Paige, il cui arrivo in Italia è fissato per sabato 31 agosto. Subito doppia seduta nel primo giorno di lavoro per le azzurre: prima sala pesi, poi programma che si è spostato al Palabellina, luogo nel quale si è svolta la pomeridiana seduta di allenamento.

Contestualmente, la Società ha definito l’ingaggio della giovane banda Sofia Buiatti, un innesto che va a concludere il mercato lilibetano. Dalle Alpi alla Sicilia, nell’ultima stagione ha fatto parte dei friulani del Chions Fiume Volley [B2], disputando il campionato under 18. La classe 2001, scuola Chieri, (e che in passato ha militato nella Unendo Yamamay Busto Arsizio nell’organico di B1/Under 18), è già in città e si è messa a disposizione delle compagne e di coach Collavini, avendo svolto regolarmente il primo allenamento da atleta della Sigel.

Emanuele Giacalone