Dalla Sicilia parte "Samara Challenge", lo scherzo che spaventa l'Italia

03/09/2019 06:41:00

Le prime “apparizioni” si sono registrate in Sicilia. Stiamo parlando del #SamaraChallenge l’ennesima sfida che viene dai social network. Come funziona? Ci si traveste da Samara, la bambina protagonista dell’horror “The Ring” e si scende in strada a spaventare i passanti, filmandone, se possibile le reazioni. Le bravate finiscono in rete, prevalentemente su twitter dove c’è un apposito hashtag per il “gioco” del momento .

Il problema è che non sempre le cose vanno come dovrebbero andare e spesso le reazioni dei passanti sono abbastanza pericolose.



A Messina, ad esempio, un anziano si è sentito male per lo spavento dopo aver incrociato la “bambina” di The Ring. In Campania una ragazza ha ricevuto invece un pugno in faccia da un malcapitato che non aveva capito che si trattasse di uno scherzo. Un’altra Samara invece è stata vittima di lancio di oggetti nei pressi di Scampia,nel napoletano. L’escalation si è registrata ieri a Roma, nel quartiere San Basilio, dove la “bambina di The Ring” è stata addirittura presa a calci da un gruppo di adolescenti.

Ma purtroppo, da Catania a Roma, il “gioco” non sembra destinato ad arrestarsi immediatamente, al di là delle imprevedibili conseguenze.

Quando non avete un cazzo da fare!

Stanno impestando tutta la penisola, ovunque #SamaraChallenge armate di coltello appostate nei portoni e per strada.

A Roma uno di questi ha già rimediato un bel calcione in faccia! pic.twitter.com/fvuQZSjDOf