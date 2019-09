Sicilia, sbarcati tutti i migranti della Mare Jonio. Multe e sequestri per la nave

03/09/2019 07:18:00

Multe e sequestro dell'imbarcazione da parte della Guardia di Finanza per la Mare Jonio. Dopo giorni di attesa la nave, finalmente, è stata fatta approdare a Lampedusa, e i migranti sono stati fatti sbarcare. Situazione analoga a Pozzallo: il comandante della nave Eleonore ha deciso di forzare il blocco e di fare sbarcare i 104 naufraghi che aveva a bordo. Nel resto della Sicilia continuano senza sosta gli arrivi di migranti con piccole barche. Nelle ultime ore sono arrivati in più di 100. Uno sbarco fantasma c'è stato anche a Marsala (qui l'articolo).

LAMPEDUSA. Hanno ottenuto l’autorizzazione allo sbarco a Lampedusa per “motivi sanitari” i 31 migranti che si trovavano a bordo della nave Mare Jonio della ong Mediterranea saving humans.

Medici, mediatori e forze dell’ordine erano presenti sulla banchina per accogliere i naufraghi che erano stati trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera.

Per diversi giorni la Mare Jonio è stata al centro delle cronache dopo il salvataggio il 28 agosto di un centinaio di naufraghi fra cui 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e altri 6 minori.

POZZALLO. La nave tedesca Eleonore, della Ong Mission Lifeline, con oltre 100 migranti, è entrata nel porto di Pozzallo, dopo avere dichiarato lo stato di emergenza a bordo, forzando il divieto imposto dalle autorità italiane.

La Guardia di Finanza ha disposto il sequestro amministrativo cautelare della Eleonore e la Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta sull’arrivo della nave.

Sull’eventuale irrogazione di sanzioni per l’inottemperanza del divieto di ingresso in acque italiane della nave si pronuncerà il Prefetto di Ragusa, come prevede il Decreto Sicurezza Bis.

I militari delle Fiamme Gialle a bordo della nave, informa il Viminale, hanno notificato al Comandante della nave il decreto di sequestro e contestato il divieto di ingresso in acque territoriali.

Intanto sono scattati gli arresti per i 2 presunti scafisti del viaggio della speranza: si tratta di 2 egiziani che si erano mimetizzati con gli altri migranti, durante le fasi del salvataggio in mare.