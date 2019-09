Alcamo, amessi a finanziamento due progetti ENI di cooperazione tra Italia e Tunisia

06/09/2019 15:00:00

Per il Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020 sono stati ammessi a finanziamento i progetti Co.Art. ed EVE. presentati dal Comune di Alcamo.

Il progetto Co.Art. avrà sede presso la Cittadella dei Giovani di via U. Foscolo e nasce dalla necessità di intervenire nel settore artigianale locale che, pur producendo prodotti di qualità non riesce ad emergere sul mercato a causa del rapporto costi di produzione/tempi di attività, tanto da scoraggiare le nuove generazioni ad investire in uno dei settori chiave del nostro territorio. Co.Art. permetterà, attraverso la realizzazione di un FAb Lab (fabbrica laboratorio) l’avvio di processi innovativi nel campo dell’Artigianato, utilizzando nuovi modelli formativi e tecnologie innovative; si proverà a supportare e rendere più competitive le attività artigianali esistenti, ma soprattutto ad attrarre le nuove generazioni con particolare attenzione e sostegno alle donne.

Il progetto, cui il Comune di Alcamo, è capofila è in partenariato con il Consorzio Arca, incubatore dell’Università di Palermo e con due associazioni Tunisine operanti nel settore sociale e dello sviluppo imprenditoriale: APEL e UTSS; il finanziamento ammonta a circa € 860 mila euro e avrà la durata di 36 mesi.

Nell’ambito dello stesso programma Eni Italia Tunisia, il Comune di Alcamo, in partenariato con ICU – Istituto per la Cooperazione Universitaria Onlus (Capofila del Progetto) e Société de Gestion de la Technopole de Borj Cedria, è stato ammesso a finanziamento per un altro importante progetto denominato “EVE”, Efficacia e valorizzazione dell’acqua di irrigazione attraverso azioni pilota in Sicilia e Tunisia.

Il progetto EVE prevede l’utilizzo di un modello tecnico innovativo al servizio dell’agricoltura che renda efficace e permanente l’utilizzazione dell’acqua di irrigazione, ad essere coinvolti saranno gli agricoltori del nostro territorio, beneficiari finali dell’azione “Pilota”.

Il Finanziamento del progetto ammonta a circa 1 milione di euro, la quota del comune di Alcamo è di circa 500 mila Euro, anche questo progetto avrà la durata di 36 mesi.