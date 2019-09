Sicilia colpita dai temporali. Nubifragio a Castellammare, strade come torrenti. Video

10/09/2019 20:00:00

Ore di allerta in Sicilia per i temporali che stanno colpendo l'isola. Particolarmente colpite le zone tirreniche e della Sicilia centro-orientale.

A Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, un nubifragio ha causato allagamenti e smottamenti. Le vie della cittadina si sono trasformate in torrenti, si registrano allagamenti e la pioggia abbondante caduta questo pomeriggio ha causato smottamenti.

In via Leonardo Da Vinci la pioggia ha "ammorbidito" il costone facendo scendere in strada un torrente di acqua e fango. Queste le immagini postate sui social.

Molte strade sono impercorribili, e sono numerosi gli interventi di vigili del fuoco e protezione civile.

Il sindaco Nicola Rizzo, in considerazione delle “copiose piogge delle ultime ore” invita la cittadinanza «alla prudenza ed attenzione per le prossime ore in caso di altri temporali e perturbazioni atmosferiche brevi ma violente come le recenti precipitazioni».

Il sindaco Nicola Rizzo invita i cittadini a «prestare attenzione durante le intense piogge che si stanno verificando in queste ore soprattutto se si è alla guida, ed evitare le zone esposte al vento per il possibile distacco di oggetti, rami e altri elementi…».

Queste immagini invece arrivano da Partinico, dove decine di auto sono rimaste bloccate per l'allagamento di una strada.

Maltempo, dicevamo, in tutta la Sicilia. A Polizzi Generosaun operaio Francesco Battaglia, 38 anni, di Cefalù che risiede a Collesano, è morto pare colpito da un fulmine. Lavorava in una ditta per la raccolta dei rifiuti nelle Madonie e si trovava sul cassone del mezzo per la raccolta dell’immondizia quando secondo le prime testimonianze è stato fulminato.

Impressionante invece l'immagine che arriva da Taormina, dove una tromba d'aria si è manifestata nello specchio di mare davanti la costa messinese.