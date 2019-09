61^ Monterice, Ã¨ nuovo record. Sono trecento gli iscritti

12/09/2019 15:53:00

Sono 300 gli iscritti alla 61a “Monterice”, la gara valida quale decima prova del Campionato italiano velocità in montagna. 208 sono gli iscritti con vetture moderne, mentre 92 sono le vetture storiche che risultano iscritte. «È un record che non si registrata da almeno dieci anni – ha detto il presidente dell’Aci Trapani, Giovanni Pellegrino – e che gratifica l’impegno che in questi mesi abbiamo profuso per l’ottima risultata della gara.

Il record di iscritti dimostra, altresì, l’interesse sportivo che moltissimi piloti provenienti da tutta Italia hanno per il percorso». L’ufficialità del numero di iscritti è stata resa nota stamattina durante la conferenza stampa di presentazione della gara presso la sede Aci di Trapani, alla presenza del presidente Pellegrino, del sindaco di Valderice, Francesco Stabile (che quest’anno, per la prima volta, gareggia con una Renault Clio RS), del direttore Aci Trapani, Carmela Ricciardi e del direttore di gara Marco Cascino. Il Presidente Pellegrino ha ringraziato sia gli enti istituzionali coinvolti, a partire dalla Prefettura di Trapani, e i partnerscommerciali che hanno sostenuto la kermesse.

Sarà un appassionante sfida a tre per la caccia al tricolore assoluto.Omar Magliona, il sardo della CST Sport che arriva in Sicilia da leader, deve difendere a denti stretti la testa della classifica al volante della Osella PA 2000 Honda, il campione in carica di gruppo E2SC è fiducioso nel lavoro svolto sulla biposto con il Team SaMo Competition. La lotta sarà dura contro due vetture ufficiali con due grandi piloti reduci dalla conquista ex aequo del titolo europeo: Christian Merli su Osella e Simone Faggioli su Norma.

Merli è il vincitore del 2018 ad Erice, vittoria che contribuì decisamente alla conquista del primo titolo italiano per il trentino di Vimotorsport, che nel 2018 vinse anche il suo primo Europeo, appena bissato quest’anno sula versione EVO Zytek dell’Osella FA 30 dotata ufficialmente di gomme Avon. Alloro europeo numero 11 appena conquistato per il fiorentino 12 volte Campione Italiano Faggioli, l’alfiere Best Lap che per la sua Norma M20 FC Zytek conta sul lavoro delle mescole Pirelli.

A equilibrare in modo pericoloso la bilancia agonistica ci sarà il rientro in CIVM del catanese Domenico Cubeda su Osella FA 30 Zytek. Riflettori senz’altro puntati sul giovane marsalese Francesco Conticelli che al debutto ragusano è subito salito sul podio con la nuova Osella PA 30 Zytek, che userà per la prima volta nella sua Erice. Continua a leggere qui su motoriedintorni.com