A novembre al cinema: "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" di Lorenzo Mattotti

01/10/2019 22:10:00

L'incontro di due talenti visionari: Lorenzo Mattotti e Dino Buzzati. Guardate le suggestive immagini, il trailer, il poster e leggete la sinossi ufficiale!

Promette bene l'incontro tra due talenti visionari: Lorenzo Mattotti e Dino Buzzati, rispettivamente regista e scrittore del romanzo originale di La famosa invasione degli orsi in Sicilia.

Il romanzo, del 1945, scritto e illustrato da Buzzati, pubblicato in origine in forma seriale su Il corriere dei piccoli, è edito attualmente da Arnoldo Mondadori Editore.

Il film d'animazione, diretto da Mattotti sarà in sala dal 7 novembre 2019, distribuito da BIM Distribuzione. Il film è stato presentato lo scorso maggio al Festival del cinema di Cannes, sezione Un certain regard, e sarà in concorso ad Alice nella cittaÌ€, la sezione autonoma dedicata ai giovani, parallela della Festa del Cinema di Roma che si terrà nella capitale dal 17 al 27 ottobre. Inoltre una proiezione speciale che si terrà a Lucca Comics & Games 2019 (30/10-3/11).

Di seguito alcune informazioni sul film, la sinossi, il manifesto ufficiale, alcune bellissime immagini e il trailer ufficiale.

Produzione internazionale

La famosa invasione degli orsi in Sicilia è una produzione italo/francese che vede collaborare Indigo film con Rai cinema, Prima Linea Productions, Pathe’ e France 3 Cinema. La sceneggiatura è di Thomas Bidegain, Jean-Luc Fromenta e Lorenzo Mattotti.