08/10/2019 21:59:00

Nell’obitorio dell’ospedale di Milazzo, in Sicilia, i parenti di un paziente di 56 anni, morto per Sla, hanno trovato il cadavere coperto da pidocchi. Secondo il racconto dell’avvocato della famiglia, Enzo Iofrida, è stato il figlio del defunto, poche ore dopo il decesso, ad accorgersi di quanto stava accadendo. Il giovane ha a registrato un video per documentare la scena.

Sulla vicenda i familiari del deceduto hanno presentato un denuncia alla procura.