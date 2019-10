Sicilia, Lo Curto: "La penso come Fava, taglio vitalizi Ã¨ demagogico"

10/10/2019 22:25:00

“Condivido pienamente le parole del presidente della commissione Antimafia Claudio Fava sul taglio dei vitalizi che definisce un atto demagogico e ricattatorio.

Io stessa, in tempi non sospetti, mi ero espressa allo stesso modo dicendo chiaramente che i cittadini hanno bisogno di ben altri esempi per credere nella politica e nelle istituzioni. Non credo che con il taglio dei vitalizi si risolvano i problemi dei siciliani, anzi al contrario si dà un abbrivio populistico all’azione politica. Ciò vale anche per il taglio dei deputati e senatori che sta per essere votato e che renderà i cittadini per sempre sudditi della super casta concentrando nelle mani dei leader politici tutto il potere che invece dovrebbe avere un parlamento autenticamente rappresentativo e non formato da yes man. Si rischia di rendere acefala la sovranità popolare”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.