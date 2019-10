In Sicilia aperte 10404 partite Iva nel primo trimestre 2019. Nel trapanese sono 898

16/10/2019 02:00:00

Sono diecimila il numero di partite Iva aperte in Sicilia nel corso del secondo trimestre 2019 (precisamente 10.404). Secondo i dati recentemente diffusi dall’osservatorio sulle partite Iva, accessibile dal sito del ministero dell’Economia e delle finanze, nell’Isola si concentra il 7,7% delle nuove aperture rilevate a livello nazionale, ammontanti complessivamente a quota 135.788. In Lombardia si rileva il valore maggiormente elevato, più del doppio rispetto alla Sicilia, e pari a 22.841 nuove partite Iva aperte tra aprile e giugno dell’anno in corso (corrispondenti al 17% del totale nazionale). Basti pensare che solo nella provincia di Milano si registra un numero di aperture superiore a quello rilevato nelle nove province siciliane, ovvero pari a 10.557.

Il capoluogo meneghino rappresenta la seconda città in Italia per numerosità di partite Iva aperte: infatti, un valore maggiormente elevato si osserva solo a Roma (ben 12.087 nel trimestre considerato). Tornando all’analisi di livello regionale, oltre che in Lombardia, anche nel Lazio (15.754) e in Campania (14.041) si registra un numero superiore di partite Iva aperte, rispetto al dato siciliano. Dunque, la nostra regione si colloca al quarto posto in Italia, ma ciò non è abbastanza: infatti, ciononostante ci distanziamo notevolmente dai primi tre classificati.

Valori decisamente più contenuti hanno contraddistinto regioni di piccole dimensioni come Valle d’Aosta (304), Molise (828) e Basilicata (1.317). Un numero modesto di partite Iva aperte ha caratterizzato anche regioni come Friuli Venezia Giulia (1.988), Umbria (2.006), Trentino Alto Adige (2.210), Marche (3.175), Liguria (3.368) e Sardegna (3.551).

A livello provinciale, in Sicilia il numero maggiormente elevato di partite Iva aperte nel trimestre considerato si è concentrato a Catania (2.429, con punte pari a 923 nel mese di maggio), immediatamente seguita da Palermo (2.340). Seguono a distanza le province di Messina (1.299), Agrigento (1.041) e Trapani (898). Mentre valori nettamente più contenuti contraddistinguono le province di Enna (345), Caltanissetta (615) e Ragusa (672).