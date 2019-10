Marsala, un vasto incendio minaccia il supermercato Sisa di contrada Bosco. Il video

23/10/2019 22:10:00

Un grosso incendio si è sviluppato in serata in contrada Bosco, nei pressi del supermercato Sisa.

Le fiamme alimentate dal forte vento di scirocco di queste ore, come si vede dal breve filmato qui sotto, sono attorno al supermercato e sono dovuti intervenire gli stessi impiegati per evitare che avvolgessero l'intera struttura in attesa dei vigili del fuoco.

Le fiamme hanno avvolto anche la cabina elettrica e tra l'altro, hanno causato molta preoccupazione, perché sono arrivate abbastanza vicino alla stazione di servizio adiacente al supermercato. Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco che stanno cercando di spegnere l'incendio.