Marsala 2020: mettiamo le nostre idee ... in Comune

23/10/2019 06:00:00

Qualche settimana fa, su questo giornale, abbiamo lanciato una proposta per Marsala, in vista delle prossime elezioni amministrative della primavera del 2020: non stare a guardare, non cullarsi nei soliti giochi della politica, ma giocare d'anticipo. Cioè recuperare il gusto di essere cittadini, recuperare il senso, ormai troppo sfilacciato, di essere comunità.

La metafora, fortunata, è stata quella della lampadina. Ognuno di noi può accendere una luce, ha competenze in un determinato settore e può dare un contributo, senza parlare a vanvera, per la città che vogliamo.

Il nostro obiettivo è politico, nel senso proprio del termine. Benchè ormai siamo di gran lunga la testata più letta in provincia di Trapani e una delle più seguite in Sicilia, la nostra anima rimane legata a Marsala. Non possiamo nasconderci dietro un dito (chi ci conosce sa che, pagando prezzi a volte alti, non lo abbiamo mai fatto...) e quindi ci piacerebbe riuscire a costruire un piccolo ma significativo programma di idee, sogni, visioni, da consegnare ai candidati Sindaci, in modo che diventi patrimonio della città.

Giro la città da mesi, ormai, e gli incontri continuano, e mi aspettavo una reazione positiva al mio "manifesto" di qualche settimana fa, ma sono stato anche io sorpreso dalla quantità di mail, segnalazioni, commenti che avete inviato dopo il nostro appello. Questo è già un grande risultato, ora passiamo alla fase successiva.

Abbiamo creato una piattaforma. Si chiama "Marsala in Comune" e la potete vedere a questo link. E' una cosa semplice, nel nostro stile, ma con un'idea profonda. E', appunto, lo spazio virtuale dentro li quale tutti voi potete liberamente dare il vostro contributo di idee per la città che vogliamo. Quante volte guardiamo il traffico (pensiamo al caos di questi giorni), il lungomare, una discarica nella nostra contrada, un'opera pubblica mezza abbandonata, e ci viene da dire: "Io, farei così...". Salvo poi tornare al nostro daffare quotidiano. Ecco, questo è il momento in cui quel "Io farei così" non va perso.

Vedete qualcosa che non va e vorreste che fosse diversa? Avete un'idea sul riutilizzo di un bene, sulla semplificazione di qualcosa, sul miglioramento di una zona, di una via, su un'idea di sviluppo per l'agricoltura come per il turismo? Collegatevi a "Marsala in Comune" e in pochi semplici passi la condividete con Tp24. Quelle più interessanti verranno sviluppate con voi dalla nostra redazione, vi chiameremo a parlarne insieme, e serviranno a delineare il futuro della città che vogliamo.

E' l'ora di mettere da parte ritrosie, timidezze, apatie (e antipatie ... ). Si tratta di mettersi in gioco, partendo dalle cose da fare.

Noi siamo pronti, e voi?

Giacomo Di Girolamo