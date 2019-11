Alcamo, pubblicato l'avviso per le "Vie dei Presepi"

21/11/2019 18:00:00

E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Alcamo, l’avviso riguardante le proposte per l’allestimento delle Vie dei Presepi, Natale 2019/2020.



L’Amministrazione vuole condividere con la città un lieto periodo natalizio, attivando una politica di animazione della Città, attraverso la realizzazione delle “Vie dei Presepi Natale 2019/2020”. Per una buona riuscita dell’iniziativa, l’Amministrazione vuole coinvolgere la cittadinanza, le Associazioni culturali ed i commercianti, per allestire le più svariate creazioni artistiche sulla natività, secondo un itinerario che potrà interessare tutta la città.



I commercianti del Centro Storico potranno aggiungere nell’allestimento natalizio della propria vetrina il Presepe, ovvero una rappresentazione creativa della Natività realizzata con diversi materiali e dalle forme più svariate. I privati cittadini che volessero mostrare i presepi di famiglia ai visitatori, sono invitati ad aprire le abitazioni o a manifestare la volontà di mettere i presepi a disposizione dell’Amministrazione che potrà allestire una mostra temporanea presso spazi e luoghi pubblici.

L’Amministrazione partecipa all’iniziativa natalizia, realizzando un unico itinerario attraverso le rappresentazioni della Natività; l’itinerario sarà pubblicizzato e l’iniziativa sarà inserita nella programmazione di “Alcamo a Natale 2019- 2020”; sarà scelto un eventuale spazio e luogo pubblico per allestire la mostra dei presepi proposti da privati cittadini e/o da associazioni.

Per aderire alla iniziativa le “Vie dei Presepi” bisogna compilare il modulo richiesto e presentarlo entro il 30/11/2019 al Protocollo Generale, Piazza Ciullo, in forma cartacea o posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it - mail: assessoratoculturaespettacolo@comune.alcamo.tp.it

Info: Area 3 Pubblica Istruzione – Promozione Turistica e Spettacolo 0924/590318 – Via P. Opera Pastore n. 63/a.