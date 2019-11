Sicilia, sbarca a Palermo con della marijuana. Sequestrati 30 mila euro e una piantagione

30/11/2019 09:25:00

Sbarca all'aeroporto di Palermo proveniente da Amsterdam via Malpensa con 7 dosi di marijuana e 4mila euro in contanti. I finanzieri hanno arrestato un 37enne R.S. di Trappeto. Visti i precedenti in materia di sostanze stupefacenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Palermo si è proceduto alla perquisizione dell’abitazione, dove, sono stati trovati in un comodino, assegni in bianco per circa 2 mila euro, ulteriore denaro contante per un totale di 30mila euro e marijuana essiccata.

Inoltre è stata rinvenuta una serra con flaconi fertilizzanti e tutto l’occorrente per la coltivazione delle piante di cannabis. Lo stupefacente, il denaro e i titoli di credito sono stati sequestrati ed il viaggiatore posto in stato di arresto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.