"Gomito di Sicilia": oggi a Trapani Di Girolamo presenta il suo libro

11/12/2019 08:38:00

Nuovo appuntamento in provincia con il libro di Giacomo Di Girolamo, "Gomito di Sicilia", pubblicato da Laterza. L'autore presenterà il libro, con un reading, oggi dalle 18 e 30 in poi presso il Centro di Cultura Enogastronomica "Nuara" in Via Bastioni, 2. Ad introdurre sarà Paolo Salerno. Si tratta del primo appuntamento del tour "natalizio" del fortunato libro di Di Girolamo, che sarà presente anche a Palermo, venerdì 13 Dicembre, all'interno del Festival del giornalismo enogastronomico, ai Cantieri Culturali della Zisa, e poi il 19 Dicembre, giovedì a Salemi. Da "Gomito di Sicilia" è stato anche libeamente tratto un cortometraggio, realizzato dagli studenti dell'Istituto Pascasino di Marsala.

“Gomito di Sicilia” è una lettera indirizzata alla sorella dello scrittore e idealmente a chi come lei è andato via dalla Sicilia e la osserva con nostalgia. Con Gomito Di Sicilia Di Girolamo va a fondo in un pezzo di Sicilia finora rimasto inesplorato, quell’angolo estremo che è la provincia di Trapani.

Ci racconta del vino Marsala, un tempo il liquore più famoso al mondo e oggi usato per la carne in scatola, e dell’abusivismo edilizio che si è mangiato tutta la costa. Del mare dello Stagnone, che ora si sta prosciugando, ai tentativi quasi comici di costruire un monumento a Garibaldi degno della sua impresa.

Ma c’è anche la mafia che non uccide più e i turisti che si fermano in pellegrinaggio di fronte alla stele commemorativa della strage di Capaci. E ancora, gli alberi di melograno, che si sostituiscono alle viti cambiando paesaggio e abitudini, e i ragazzini in fuga dall’Africa che riempiono le piazze con i loro giochi. Uno spaccato della Sicilia che è una sorgente inesauribile di storie che non ci si stanca mai di ascoltare.

La presentazione è organizzata dal Centro di Cultura Gastronomica Nuara, in collaborazione con Editori Laterza e la testata giornalistica TP24.it. Al termine seguirà un aperitivo.