Tempesta di vento a Marsala, danni a Piazza Loggia: cade palo della luce

14/12/2019 08:34:00

La tempesta di vento che in queste ore si sta abbattendo sulla Sicilia sta creando danni notevoli a Marsala. E c'è ormai la certezza che a spezzare i "raggi" della stella di Natale collocata dall'Amministrazione Comunale in piazza non siano stati i vandali, come dichiarato ieri dal Sindaco Di Girolamo, ma le raffiche di vento, come confermato invece da molti.

E infatti questa mattina i danni in piazza sono notevoli, ed è addirittura ieri notte caduto un palo della luce, come si vede da queste immagini che pubblichiamo.

Tante le chiamate per i vigili del fuoco in queste ore, cartelloni divelti, pali pericolanti, e, soprattutto, tanti mastelli per la raccolta differenziata in giro per la città....