Evade dai domiciliari, arrestato a Trapani. Controlli a tappeto in città

20/12/2019 12:41:00

Non è stato trovato in casa, anche se doveva scontare i domiciliari. Sono fitti i controlli della polizia di Trapani in questo periodo pre-natalizio con numerose persone controllate.

Ieri mattina, nell’ambito delle attività di Controllo Integrato del Territorio - attuate con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo - è stato tratto in arresto, dagli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, il pregiudicato Giuseppe Salerno, classe 1990, il quale, incurante delle prescrizioni imposte dal Giudice, era evaso dagli arresti domiciliari.

Ed ancora, nel corso degli ultimi giorni, numerosi sono stati i posti di controllo effettuati con l’identificazione di 223 persone e la verifica di 90 veicoli. Decine i verbali per infrazioni al codice della strada elevate.