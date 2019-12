La polizia chiude due centri scommesse a Marsala e Trapani e una sala giochi ad Alcamo

20/12/2019 12:51:00

Gli uomini della Polizia di Stato hanno chiuso due centri scommesse a Marsala e a Trapani e una sala giochi abusiva ad Alcamo e controllato tre commercianti di giochi pirotecnici.

Sono questi i risultati di una vasta operazione di controllo del territorio nel periodo natalizio messa in campo dalla Questura di Trapani e che ha coinvolto tutti i commissariati di pubblica sicurezza, con l'utilizzo di un maggior numero di pattuglie e l'impiego di poliziotti in motocicletta per l'operatività nei centri storici cittadini.