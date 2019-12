Sicilia, maltempo: turista ferita a Palermo

23/12/2019 11:25:00

Il maltempo di queste ore continua a fare danni in Sicilia.

A Palermo una turista che percorreva in bici via Roma è rimasta ferita dopo essere stata colpita da una transenna volta dal cantiere del collettore fognario, un'area abbandonata e piena di rifiuti.

La recinzione serve a delimitare il cantiere, i cui lavori sono fermi per il fallimento della ditta che li avrebbe dovuti realizzare.

Decine gli alberi spezzati dallle raffiche finiti in strada, alcuni cornicioni si sono staccati e hanno danneggiato auto parcheggiate, tetti di lamiera divelti.

Alberi sono caduti in tratti delle statali a nord e a sud di Palermo, sulle carreggiate di vie Ciane, Galatea, Principe di Scalea, Stefano Gatti e a Capo Gallo.

Calcinacci e lamiere cadute in via Altofonte, corso Tukory, in viale Lazio e Villa Ciambra.