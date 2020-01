Alcamo, il vice sindaco all'ex Provincia: "PerchÃ¨ non accendete le luci sulle Sp 55 e 47?"

11/01/2020 14:20:00

Il vicesindaco del Comune di Alcamo, Vittorio Ferro ha inviato una nota al Libero Consorzio Provinciale di Trapani riguardante il mancatofunzionamento delle lampade lungo la SP 55 e la SP 47.

Scrive Ferro: “il Comune ha provveduto a sostituire le lampade di illuminazione pubblica, fornite dal Libero Consorzio Provinciale, lungo la SP 55 e SP 47. Tuttavia si è avuto modo di riscontrare la mancata accensione delle stesse, soprattutto in prossimità di Cda S. Gaetano e dello svincolo dell’autostrada A 29. Si invita ad effettuare i dovuti controlli al fine di garantire l’efficienza del servizio pubblico di illuminazione ovvero comunicare le ragioni ostative all’accensione del suddetto impianto”.

CONCLUSE LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE, L'AMMINISTRAZIONE RINGRAZIA LE ASSOCIAZIONI

Concluse le festività natalizie che si sono svolte all’insegna del divertimento e dell’armonia grazie al ricco palinsesto di eventi che ha animato, dal 6 dicembre al 6 gennaio, le giornate degli Alcamesi che hanno partecipato numerosi alle iniziative svolte. Il calendario degli eventi ha interessato tutta la Città, i diversi contenitori culturali, le Chiese e le vie del nostro centro storico in particolare, creando una bellissima atmosfera festosa, all’insegna delle nostre tradizioni.

Dichiarano il Sindaco, Domenico Surdi e l’assessore alla cultura, Lorella Di Giovanni “ringraziamo la Pro Loco Città di Alcamo che, coinvolgendo il tessuto associativo cittadino, ha organizzato l’evento, secondo l’indirizzo dell’Amministrazione, con un palinsesto capace di promuovere il territorio, animando e valorizzando i luoghi più belli della nostra Città e, soprattutto privilegiando gli eventi rivolti alle famiglie con bambini, i veri protagonisti del Natale.

Continuano il Sindaco e l’Assessore “anche quest’anno il Natale è stato il risultato di una felice collaborazione fra le energie creative della nostra Città, mettendo in rilievo come cresce lo spirito di comunità; per il secondo anno consecutivo, la Casa di Babbo Natale dell’Associazione Felici e Contenti, un luogo di giochi natalizi per i bambini, è stata realizzata presso la Residenza degli Artisti; mentre l’albero della Piazza, che è stato particolarmente apprezzato, è stato donato dall’azienda agricola Bonì di Alcamo. Inoltre, i numerosi laboratori musicali e teatrali rivolti ai bambini, unitamente alle attività ludiche realizzate nella nostra piazza principale illuminata a festa, hanno completato il palinsesto dedicato ai bambini”.

Un Grazie in particolare alle associazioni e a quanti hanno collaborato per il Natale: Felici e Contenti, ASD “Danzarkè”, ASD HARTHOR – ORIENTAL DANCE AND MUSIC STUDIO, ASS Artistico Culturale Baby Accademia “Keith Haring”, ASS Culturale Musikè, Ass. Amici della Musica, Ass. Fare Ambiente, Ass. Archeoclub d'Italia Calatub Onlus Alcamo, Ass. Coro "Materdei”; Ass. Landescape, Frappè Animazione, Ass. Culturale Sicilia Incantata, gli Artisti di Strada, gli Zampognari, l’Opera dei Pupi, la Consulta Giovanile, la Coop. Piccolo Teatro, il Wind String Trio, l’Ass. Jacopone da Todi, la Banda Musicale “Premiato Complesso Bandistico “Città di Alcamo”, i Mercatini di Natale, le Vie dei Presepi, le associazioni sportive, i curatori delle mostre, tutti gli artisti, musicisti, dj, le scuole alcamesi e i Parroci della Chiesa Madre e di Sant’oliva, rispettivamente don Aldo Giordano e padre Saverio Renda per la loro disponibilità.

Infine, il Sindaco e l’Assessore rivolgono un ringraziamento agli uffici Spettacolo, Cultura, Servizi Tecnici, Polizia Municipale e Protezione Civile.