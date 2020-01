A Marsala arriva finalmente l'auto elettrica. Ecco la prima colonnina di ricarica

15/01/2020 17:27:00

Una colonnina di ricarica per le auto elettriche dovrebbe essere la normalità. Se invece la vedi sul marciapiede di una via del centro di Marsala, dove, non ne è mai stata installata nessuna prima d’ora, allora pensi che sia in atto un cambiamento epocale, una vera rivoluzione che non riguarda il solo mondo dell’auto ma la vita di ognuno di noi.

La colonnina che potete vedere in foto, si trova sul marciapiede all’inizio di via Scipione l’Africano, di fronte al piazzale del “Monumento ai Mille”. A toccare alla piccola colonnina al momento non attiva - è ancora coperta - c’è un cartello che indica il divieto di sosta e la rimozione 24 ore su 24 sullo stallo che autorizza al parcheggio, delimitato da strisce gialle, solo ai veicoli elettrici che devono effettuare la ricarica. Una bella iniziativa, dunque, da parte di un privato che ha chiesto l’autorizzazione al Comune per poterne installare otto su tutto il territorio comunale.

Tra i fattori che hanno impedito la diffusione delle vetture elettriche in Italia, oltre al fatto che le auto a batteria hanno prezzi decisamente poco appetibili per le tasche degli italiani, e un’autonomia ancora abbastanza limitata, c’è da dire che, proprio la mancanza sul territorio delle stazioni di ricarica ne incentiva poco la vendita e certamente come si vede dagli ultimi dati di vendita dei veicoli elettrici non sono le azioni adottate dal Governo a dare un grande contributo alla crescita del mercato. Sono ancora pochi i privati, infatti, che acquistano un’auto elettrica in Italia e lo sono ancora di più al Sud e come nel nostro caso in Sicilia. Continua a leggere qui su motoriedintorni.