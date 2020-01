Spese pazze all'Ars: slitta la sentenza per Giulia Adamo. Se ne parla a fine Marzo

16/01/2020 17:49:00

Ancora un rinvio. E' slittata ancora la sentenza per il processo che vede imputata l'ex Sindaco di Marsala, Giulia Adamo, per il caso delle spese pazze all'Ars. La sentenza, prevista per oggi, è stata rinviata al 24 Marzo 2020.

Ci sono infatti delle ultime repliche richieste dal Pubblico Ministero, fa sapere il legale di Adamo, Luigi Cassata. Tra un paio di giorni Adamo incontrerà i giornalisti, per rilasciare alcune dichiarazioni.

Certo è che la sentenza, attesa per oggi, avrebbe sciolto alcuni nodi relativi ad una possibile candidatura a Sindaco di Marsala, nella prossima primavera, di Giulia Adamo, che non ha fatto mistero, con i suoi amici più stretti, di poter considerare l'ipotesi di candidarsi a Sindaco della città, nuovamente, in caso di piena assoluzione.

Adesso, però, il nuovo rinvio sembra un po' metterla alle corde. Vedremo.