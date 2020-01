Asp Trapani, il parco ambulanze si rinnova: acquistati otto nuovi mezzi

16/01/2020 20:00:00

Aumenta la dotazione delle autoambulanze a disposizione dei presidi ospedalieri del comprensorio trapanese. L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, infatti, ha acquistato otto nuovi mezzi per il soccorso e il trasporto degli infermi, di cui 5 sono stati già consegnati e saranno operativi dopo l’immatricolazione, tre sono in fase di consegna.

Le autoambulanze, ultimo modello Fiat Ducato, sono dotate di apparecchiature medicali interne di ultima generazione che garantiscono la massima assistenza e dispongono di monitor defibrillatore, respiratore, pompe siringa e pompe da infusione, aspiratori, luci a led, lampada scialitica per illuminare la postazione del paziente, filtri per ricambio aria a ioni d’argento della durata di circa 30mila ore, citofono di collegamento tra sala guida e sala paziente oltre alle consuete dotazioni delle unità mobili di rianimazione. Sono in corso appositi corsi di formazione all’uso delle dotazioni tecniche per gli autisti e i coordinatori infermieristici.

Le nuove autoambulanze, che si aggiungono al parco macchine in dotazione dell’Asp di Trapani e sostituiranno i mezzi più vetusti con oltre 400mila chilometri di attività, sono destinate agli ospedali di Trapani, Marsala, Alcamo, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Salemi.

Cambia qualcusa nella busta paga dei medici. Con le competenze mensili di gennaio 2020 saranno corrisposti gli incrementi alla retribuzione tabellare e i conguagli con decorrenza 1/1/2016 previsti dal nuovo contratto per Dirigenza medica e sanitaria sottoscritto da Aran e organizzazioni sindacali di categoria il 19 dicembre 2019, dopo dieci anni di vacanza contrattuale.

La direzione strategica e gli uffici dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani si sono attivati per consentire una tempestiva applicazione dei miglioramenti contrattuali relativi a dirigenti medici e veterinari; sanitari non medici (biologi, farmacisti, psicologi, chimici, fisici), e dirigenti delle professioni sanitarie.