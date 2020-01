Marsala, sabato e domenica open days al Commerciale

18/01/2020 10:00:00

Oggi alle 17 partirà presso l'Istituto Tecnico Economico e Turismo Garibaldi di Marsala l'open week per gli alunni dell'ultimo anno delle scuole medie e alle loro famiglie. Il programma prevede l'apertura della sede di Via Trapani sabato 18 ( nel pomeriggio ) e domenica 19 ( mattina e pomeriggio ) e quella di Via Fici sabato 25 e domenica 26. Durante la settimana gli alunni interessati accompagnati dai docenti potranno assistere alle lezioni delle materie di indirizzo come Diritto, Economia Aziendale, Informatica, Geografia e le lingue studiate: Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco. Le lezioni saranno tenute dagli alunni stessi che mostreranno le competenze acquisite in questi anni di studio.

Per maggiori informazioni https://itetgaribaldi.it/open-week-2/ tel. 0923989011