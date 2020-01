Trapani, al via i lavori di riqualificazione di via Virgilio

19/01/2020 00:00:00

Dopo tante lamentele e richieste d'intervento da parte dei cittadini che abitano in via Virgilio, è arrivato il momento dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi della zona nord.

Lunedì avranno inizio i lavori che prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche, del rifacimento delle mattonelle, la sostituzione delle piante e la cura di quelle già presenti.

Da tempo, come dicevamo, si richiedeva un intervento urgente per migliorare la zona e renderla più accogliente anche per i commercianti e per coloro che hanno necessità di non trovare degli ostacoli lungo il cammino, specie per chi e disabile e utilizza una carrozzina per muoversi.