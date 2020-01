Mafia, "Scrigno": oggi udienza preliminare. E spunta l'associazione antiracket di Gandolfo

20/01/2020 10:54:00

12,00 - E' stata rinviata al 24 gennaio l'udienza preliminare per il processo Scrigno. Udienza in cui verranno sentiti gli avvocati degli indagati e si deciderà su quali enti e associazioni che hanno presentato richiesta ammettere come parti civili.

Tra questi ci sono i Comuni di Trapani, Favignana e Paceco. E tra le associazioni spunta anche l'antiracket di Marsala di Peppe Gandolfo, nonostante la cancellazione dall'albo della Prefettura di Trapani. Il processo nasce dall'operazione sui rapporti tra mafia, politica e imprese, che la scorsa primavera scosse la politica della provincia di Trapani con l'arresto di nomi illustri, tra tutti l'ex deputato regionale Paolo Ruggirello.

7,00 - Nuova udienza preliminare per il processo "Scrigno" sui rapporti tra mafia, politica e imprese a Trapani e in provincia. E, neanche a dirlo, fra coloro che si vogliono costituire parte civile nel processo c'è l'immancabile associazione antiracket di Marsala, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Gandolfo.

Nonostante sia stata cancellata dall'albo della Prefettura di Trapani, perchè, materialmente, non fa alcuna attività, nonostante le inchieste di Tp24, e il servizio delle Iene, l'associazione continua la sua attività di costituzione di parte civile in serie nei processi per mafia e affini come se nulla fosse, incassando risarcimenti danni per vicende mai seguite...

Questi i soggetti per i quali i pm della Dda di Palermo hanno chiesto il processo: i fratelli Francesco e Pietro Virga, l'uomo d'onore riservato della mafia trapanese Francesco Orlando, l'ex parlamentare Paolo Ruggirello - il nome più noto di questa indagine - Michele Alcamo, Antonino Buzzitta, Maria Stella Cardella; Pietro Cusenza, Antonino "Ninni" D’Aguanno, Vito D’Angelo, Tommasa Di Genova; Vincenzo Ferrara, Giuseppa Grignani, Vito Gucciardo, Jacob Stelica, Ivana Inferrera, Mario Letizia, Michele Martines, Francesco Paolo Peralta, Giuseppe Piccione, Marcello Pollari, Francesco e Leonardo Russo, Carmelo Salerno, Flippo Tosto.

Ancora: Vito Mannina, ex consigliere comunale e provinciale a Trapani gli esponenti politici Luigi e Alessandro Manuguerra, padre e figlio, il secondo è oggi consigliere comunale a Erice, e infine il prof. Francesco Todaro, ex sindaco di Calatafimi, docente all'Alberghiero e braccio destro dell'on. Ruggirello.