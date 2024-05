Sicilia, ai Cantieri Zisa gli eventi conclusivi del Premio Pina e Libero Grassi 2024

14/05/2024 20:15:00

Domani 15 maggio al Cinema De Seta, all'interno dei Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, con inizio previsto per le ore 11,00, si svolgerà la manifestazione conclusiva del Premio Pina e Libero Grassi 2024, che anche in questa edizione ha proposto alle scuole italiane di ogni ordine e grado di realizzare interviste o inchieste sul Tema: "Conoscere il territorio per una cittadinanza attiva e responsabile".

L’iniziativa – promossa dalla cooperativa sociale Solidaria e realizzata in collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia – si pregia del gratuito patrocinio del Comune di Palermo e dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dell'adesione dell’Ass. Acunamatata Onlus, dell’Ass. Uniomnia, della coop. sociale Lavoro e non solo, della coop.va sociale NoE, del Coordinamento Libero Grassi, del Premio Giorgio Ambrosoli e dell’Ass. SOS Impresa Rete per la legalità Aps.

Durante la manifestazione saranno premiate le scolaresche selezionate dalla Giuria del Premio composta, in questa edizione, da: Alice Grassi e Alfredo Chiodi, in rappresentanza della famiglia qdi Pina e Libero, dai giornalisti Marina Turco e Francesco Appari, dall'insegnante Matilde Costantino e da Salvatore Cernigliaro, Presidente di Solidaria.

I primi premi sono stati assegnati quest’anno a due scuole pugliesi: l'Istituto Comprensivo "Foscolo Gabelli" di Foggia, per la video intervista "Vazapp: Coltivare la bellezza" , e il Liceo Scientifico “A. Vallone” di Galatina (LE), per la video inchiesta "Il canale dell'Asso". Inoltre, sono state attribuite menzioni speciali all'Istituto Comprensivo "Oppido Molochio Varapodio" di Oppido Mamertina (RC), all'Istituto Comprensivo "Taverna" di Taverna (CZ), all'Istituto di Istruzione Superiore "Laeng Meucci" - sede di Castelfidardo (AN) e al Liceo Scientifico "E. Fermi" di Sciacca (AG).