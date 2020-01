Sicilia, crolla una palazzina nella notte

20/01/2020 07:19:00

07,40 - Rientra l'allarme sui dispersi nel crollo della palazzina a Catania. Infatti, l'appartamento, dove vivevano degli studenti universitari, risulta al momento disabitato. Le squadre di soccorso, cani al seguito, sono comunque al lavoro per scoprire eventuali feriti. Sette le famiglie evacuate.

07,15 - E' crollata una palazzina nel centro storico di Catania. Alcuni studenti sono dispersi. Il crollo è avvenuto dopo la mezzanotte. Al momento si cercano tre dispersi, tre giovani studenti universitari.

Le notizie sono frammentarie e c'è molta confusione. La palazzina è in via Castromarino, angolo con via Plebiscito, nel centro storico del capoluogo etneo.