Trapani, Marina Biondo: "Le manifestazioni natalizie non avevano un forte richiamo"

Marina Biondo, presidente dell’Associazione Commercianti Trapani Centro. Che cosa non ha funzionato nelle manifestazioni natalizie?

A parte il tempo avverso che ha precluso alcuni eventi in programma all’esterno, il problema principale è stato che le manifestazioni non avevano un forte richiamo e con una promozione sotto certi punti di vista poco efficace, si è creata una serie di manifestazioni che fondamentalmente non hanno portato movimento né un contributo a questo “Natale Mediterraneo”.

Il sindaco Tranchida ha respinto le accuse e ha accusato l’associazione di essere poco propositiva, come stanno le cose?

Da questo punto di vista noi risponderemo. Premetto che sia con il sindaco che con l’assessore D’Alì abbiamo avuto sempre un buon rapporto e loro sono sempre stati disponibili nei nostri confronti e noi non ci riteniamo persone che criticano senza proporre, io per prima, le proposte ci sono state anche in altre occasione, gli eventi sono stati realizzati. Di conseguenza questa loro descrizione non è del tutto veritiera. E’ vero che a Natale non abbiano proposto niente, perché il periodo economico è quello che è e per questo non ci siamo sentiti di investire ulteriori capitali dato che comunque non c’erano sovvenzioni da parte dell’amministrazione.

A proposito come sono andate le vendite nel periodo natalizio?

Il periodo natalizio non è stato un granché. Si è lavorato perché ci sono gli universitari che tornano a casa ed è sempre un periodo di festa e l’affluenza si intensifica, ma nulla di particolare.

Qual è oggi lo stato di salute del commercio?

Ma io parlo del centro storico e dico che non respira bene, contiamo tantissimi membri che facevano parte dell’associazione che ad oggi hanno chiuso bottega. Sono diverse le attività i cui titolari hanno dovuto fare questa scelta perché non ce la facevano. Diciamo che la situazione non è tra le più rosee.

Il centro storico a Trapani è abbandonato?

No, io non lo definirei abbandonato. Una cosa che un po’ mi amareggia è che il centro viene descritto come una zona di guerriglia e di abbandono in realtà non è così, c’è solo un po’ di microcriminalità come c’è in tutte le città del mondo.

Telecamere contro la movida selvaggia, qual è la posizione della vostra associazione?

Parlare di movida selvaggia in un periodo del genere credo sia fuori luogo perché quasi la movida non c’è. Bisogna solo stare attenti a chi mette il volume un po’ più alto. Le telecamere, invece, dovrebbero servire per evitare l’ingresso dei veicoli non autorizzati e i parcheggi selvaggi.