Sicilia, truffe sulle protesi. Arrestato un primario, 15 indagati

23/01/2020 12:06:00

Truffa sulle protesi scoperta a Palermo. Tra gli arrestati c'è anche un primario dell'ospedale Civico.

Complessivamente sono 15 gli indagati nell'inchiesta dei Carabinieri dei Nas, coordinata dalla Procura di Palermo, sull'utilizzo di protesi mediche e ricoveri in ospedale.

Ai domiciliari sono finiti Natale Francaviglia, direttore unità complessa di Neurochirurgia dell'ospedale Civico, gli infermieri Santo Montemurro e Michele Bruno e l'agente di commercio della società Servizi Medicali srl Francesco Tarallo.

Le indagini hanno permesso di scoprire un'articolata organizzazione finalizzata alle truffe ai danni del servizio sanitario regionale, attraverso la falsificazione di documenti e registri di scarico del materiale protesico utilizzato negli interventi di chirurgia cranica e della colonna vertebrale. In particolare si è scoperto che veniva dichiarato l'uso di dispositivi medici in numero superiore rispetto a quello realmente impiantato sui pazienti nel corso degli interventi chirurgici.

Nell'ambito dell'indagine è stato scoperto che il primario, con l'aiuto di medici e infermieri del suo reparto, favoriva i propri pazienti privati, paganti, facendo saltare le liste d'attesa per gli interventi chirurgici, facendoli figurare come se avessero seguito le normali procedure di ricovero.

L'indagine ha portato anche al sequestro di 43 mila euro come provento del reato.