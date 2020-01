Sicilia, diminuiscono le donazioni di sangue

29/01/2020 00:00:00

Diminuiscono le donazioni di sangue in Sicilia. Secondo i dati diffusi dal Centro Nazionale Sangue, l'Isola è una delle poche regioni in cui nel corso del 2019. L’Isola (-1,3%), Lombardia (-0,7%), Marche (-1,6%) e Valle d’Aosta (-6,9%) sono le uniche regioni in cui la raccolta è diminuita rispetto al 2018. Risultati che cozzano negativamente con quelli osservati nel resto d’Italia: Piemonte (+2,3%), Toscana (+1,8%), ma anche Molise (+8,3%) e Campania (+7,5%) sono le regioni in cui le donazioni di plasma sono aumentate in misura maggiore.

Nel corso del 2019 a livello nazionale sono stati raccolti 856 mila chilogrammi di plasma, l’1,4% in più rispetto agli 844 mila raccolti durante l’anno precedente. Manca ormai poco per tagliare il traguardo degli 860 mila chilogrammi di plasma necessari per avvicinarci all’indipendenza dai mercati internazionali, auspicata entro il 2021.

La Lombardia è la prima Regione, capace di fornire quasi un quinto del plasma nazionale, con quasi 154 mila chilogrammi, poi l’Emilia Romagna (donati 93 mila chilogrammi di plasma) e il Veneto (poco più di 92 mila chilogrammi), seguono Piemonte (oltre 73 mila chilogrammi) e Toscana (circa 72 mila chilogrammi). La Sicilia ha fatto registrare 63 mila chilogrammi.