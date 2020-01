Petrosino, polemica su amministratori locali e tributi

30/01/2020 15:07:00

E' polemica a Petrosino. La consigliera di opposizione Marcella Pellegrino, che fino a poco tempo era vice sindaco, ha dichiarato che il responsabile del Servizio Tributi le ha comunicato, dietro sua specifica richiesta. che un assessore e due consiglieri comunali non sono in regola con il versamento delle imposte locali.

Al comunicato della consigliera ha replicato una nota del Comune dalla quale risultano tutte le posizioni in regola. Chi dice bugie?

Il mistero sta nel quando è stata fatta la richiesta. Quando, infatti, Pellegrino ha fatto accesso agli atti, ad ottobre, c'erano un consigliere e due assessori non in regola, ma dalla stessa nota si evince che "erano in fase di regolarizzazione".

La nota prodotta dal Comune invece è del 12 Dicembre. Ed evidentemente tutte le posizioni sono state regolarizzate.

Le due note sono in allegato a questo articolo.