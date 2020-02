A Marsala lâ€™assemblea annuale di CNA Trapani

12/02/2020 04:05:00

Giovedì, 13 febbraio, alle ore 16.30 presso le Cantine Florio di Marsala, si svolgerà l’assemblea annuale di CNA Trapani, che vedrà la partecipazione del segretario nazionale, Sergio Silvestrini, e dell’Assessore regionale alle Attività Produttive, Mimmo Turano.

“Time For Change” è il tema scelto per confrontarsi sulle dinamiche della crisi a cui le aziende devono adeguarsi per uscirne rafforzate; ma si parlerà anche del nuovo assetto organizzativo e operativo che la confederazione dell’artigianato e della piccola e media impresa vuole darsi per essere completa nell’offerta dei servizi alle imprese.



“Abbiamo aperto nuove sedi in diverse realtà territoriali, come quella di Castellamare del Golfo - dicono i vertici della Cna provinciale - per migliorare la nostra attività di rappresentanza non solo alle imprese dell’artigianato, ma anche a settori economici molto importanti, come per le imprese impegnate nel settore del turismo. Non a caso - spiegano il presidente Paolo Amato e il segretario Luigi Giacalone - ci stiamo facendo portavoce, sia presso le amministrazioni locali ma anche con i governi, sia regionale che nazionale, delle esigenze dei titolari degli stabilimenti balneari, dato che il 31 dicembre del 2020 scadranno le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, e molti operatori potrebbero essere a rischio. Ma grazie proprio al nostro grande impegno, accompagnato da costanti e qualificati interventi della CNA Balneare nazionale e di quella siciliana, è stata ottenuta la proroga per 15 anni, approvata dall’Ars. Ora si attende il decreto da parte dell’assessore Cordaro”.



L’obiettivo è rafforzare il ruolo della Cna a fianco delle imprese, fornendo loro servizi a 360 gradi: dalle informazioni aggiornate sulle politiche attive del lavoro alla formazione, dalla consulenza legale a quella relativa al ramo assicurativo e al credito, dall’eco-sisma bonus alla consulenza energetica. Oltre alle prestazioni erogate da Patronato Caf., grazie alle nuove tecnologie, la comunicazione con le imprese associate sta diventando semplice e immediata.



L’appuntamento sarà preceduto da un’interessante visita guidata alle storiche cantine marsalesi. Nel corso dei lavori interverranno, anche Pino Pace, Presidente della Camera di Commercio di Trapani; i Sindaci di Marsala e di Trapani, Alberto Di Girolamo e Giacomo Tranchida, il quale presenterà il progetto di candidatura della città a Capitale della Cultura 2021, sostenuto da CNA. Nel corso del pomeriggio saranno consegnati dei riconoscimenti ad alcune imprese del territorio, che si sono distinte in un particolare settore. L’assemblea si chiuderà con una degustazione.