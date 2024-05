Mazara, il cavo sottomarino in fibra ottica di Unitirreno ottiene le autorizzazioni ambientali

15/05/2024 15:00:00

Unidata, il principale Internet Service Provider a controllo italiano, annuncia un importante traguardo raggiunto da Unitirreno Submarine Network S.p.A., la new-co costituita nel 2022 per la realizzazione di un grande progetto di infrastruttura digitale sottomarina nel Mediterraneo.

Un passo avanti fondamentale per la connettività in Italia - Il progetto Unitirreno, che prevede la posa di un cavo sottomarino in fibra ottica con tecnologia all'avanguardia, ha ottenuto le autorizzazioni ambientali per i punti di approdo a Mazara del Vallo, Genova e Roma. Si tratta di un passo fondamentale per il completamento dell'opera, la cui messa in esercizio è prevista per il secondo trimestre del 2025.

Soddisfare le crescenti esigenze di banda larga - L'obiettivo del progetto è quello di soddisfare le sempre più crescenti esigenze di banda larga, sia a livello nazionale che internazionale. La nuova infrastruttura contribuirà in modo significativo alla transizione digitale del Paese e al suo sviluppo economico.

Un sistema innovativo e performante - Il cavo sottomarino Unitirreno sarà il primo del suo genere nel Mediterraneo a raggiungere la massima capacità di utilizzo dei ripetitori e dei cavi in fibra. Questo risultato è stato ottenuto grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia che garantiscono prestazioni elevate e affidabilità.

Un'infrastruttura aperta e flessibile - Il nuovo sistema di cavi sottomarini sarà caratterizzato da una struttura a cavo aperto, che consentirà ai clienti di scegliere le soluzioni tecnologiche più adatte alle proprie esigenze.

Un progetto in linea con gli obiettivi europei - Il progetto Unitirreno è in linea con gli obiettivi europei di sviluppo delle infrastrutture digitali. La nuova infrastruttura contribuirà a migliorare la connettività del Mediterraneo e a rafforzare la sua posizione nel panorama digitale globale.

"L'ottenimento dei permessi di approdo rappresenta un importante passo avanti per Unitirreno", ha dichiarato Renato Brunetti, Amministratore Delegato di Unidata e Unitirreno. "Questi permessi ci consentiranno di realizzare un'infrastruttura di rete moderna ed efficiente che contribuirà allo sviluppo digitale del Paese".

"Il nuovo sistema di cavi sottomarini consentirà a Unitirreno di fornire una tecnologia innovativa in fibra ottica sottomarina", ha aggiunto Andrea Cornetti, Presidente di Unitirreno. "L'esperienza e la tecnologia di Alcatel Submarine Networks saranno fondamentali per il successo del progetto".

"Il progetto del cavo sottomarino Unitirreno sta contribuendo in modo significativo a migliorare la connettività regionale nel Mediterraneo", ha sottolineato Arturo Danesi, COO di Unitirreno. "Il progetto Unitirreno rappresenta un significativo passo avanti nel soddisfare la crescente domanda di infrastrutture di comunicazione affidabili".

Il progetto Unitirreno rappresenta un investimento importante per il futuro digitale dell'Italia. La nuova infrastruttura in fibra ottica contribuirà a migliorare la connettività del Paese e a favorire lo sviluppo di nuove opportunità economiche e sociali.